Интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР, выступающих во французской Лиге 1. Лидером списка стал российский полузащитник Александр Головин, представляющий «Монако». Его трансферная стоимость оценивается в €30 млн.

На втором месте оказался российский вратарь Матвей Сафонов, играющий за «ПСЖ», с оценкой в €22 млн. Тройку лидеров замыкает грузинский нападающий Жорж Микаутадзе из «Лиона», чья стоимость составляет €18 млн.

Четвёртую позицию занял Абдукодир Хусанов из Узбекистана, выступающий за «Ланс», с оценкой в €12 млн. А на пятой строчке рейтинга оказался грузинский футболист Зурико Давиташвили, играющий за «Сент-Этьен», стоимость которого составляет €8 млн.

Далер Кузяев из России, представляющий «Гавр», оценён в €6 млн и занимает шестое место. Замыкает список украинский защитник Эдуард Соболь из «Страсбурга» с трансферной стоимостью €1,2 млн.

Александр Сергеевич Головин — яркий представитель российского футбола, который успел зарекомендовать себя как на отечественной, так и на международной арене. Родившись 30 мая 1996 года в небольшом городе Калтан, Кемеровская область, он с ранних лет проявлял незаурядные способности к футболу.

Клубная карьера Головина началась в 2014 году в московском «ЦСКА». На международной арене спортсмен начал проявлять себя ещё в юношеских турнирах. В 2013 году он стал чемпионом Европы среди игроков до 17 лет, а в 2015 году завоевал серебро на чемпионате Европы до 19 лет. Эти достижения стали предвестниками его блестящей карьеры во взрослом футболе.

За свои заслуги Александр Головин был удостоен государственных наград. В 2018 году он получил Почётную грамоту Президента Российской Федерации и звание заслуженного мастера спорта России. Эти награды подтверждают его вклад в развитие отечественного футбола и его значимость для национальной сборной.