«Не хочу даже разговаривать»: Головин резко высказался об украинском вратаре после отказа пожать руку
Александр Головин заявил, что не хочет говорить о людях, подобных Трубину
Александр Головин. Обложка © ТАСС / EPA
Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал инцидент с украинским вратарём «Бенфики» Анатолием Трубиным во время своего стрима по игре Dota 2. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
«О таких людях вообще разговаривать не хочу даже», — заявил Головин.
Александр Головин отказался обсуждать инцидент с украинским голкипером Трубиным. Видео © Telegram / Mash
Напомним, ранее Трубин во время традиционного командного рукопожатия перед матчем «Бенфики» и «Монако» прошёл мимо Головина, не подавая ему руки. Отец украинского вратаря в ответ на действия сына пообещал «всыпать» ему.