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28 ноября, 18:38

«Не хочу даже разговаривать»: Головин резко высказался об украинском вратаре после отказа пожать руку

Александр Головин заявил, что не хочет говорить о людях, подобных Трубину

Александр Головин. Обложка © ТАСС / EPA

Александр Головин. Обложка © ТАСС / EPA

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал инцидент с украинским вратарём «Бенфики» Анатолием Трубиным во время своего стрима по игре Dota 2. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«О таких людях вообще разговаривать не хочу даже», — заявил Головин.

Александр Головин отказался обсуждать инцидент с украинским голкипером Трубиным. Видео © Telegram / Mash

Напомним, ранее Трубин во время традиционного командного рукопожатия перед матчем «Бенфики» и «Монако» прошёл мимо Головина, не подавая ему руки. Отец украинского вратаря в ответ на действия сына пообещал «всыпать» ему.

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Анатолий Цейко
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