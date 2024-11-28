«Не хочу даже разговаривать»: Головин резко высказался об украинском вратаре после отказа пожать руку

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал инцидент с украинским вратарём «Бенфики» Анатолием Трубиным во время своего стрима по игре Dota 2. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, ранее Трубин во время традиционного командного рукопожатия перед матчем «Бенфики» и «Монако» прошёл мимо Головина, не подавая ему руки. Отец украинского вратаря в ответ на действия сына пообещал «всыпать» ему.