Отец украинского вратаря Трубина «всыпет» сыну за отказ пожать руку Головину

Отец украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина обещал провести с сыном воспитательную беседу и «всыпать» ему за отказ от традиционного рукопожатия с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным перед матчем Лиги Чемпионов. О своем намерении Владимир Трубин рассказала в беседе с Mash.

«Я считаю это глупостью. Вечером с ним поговорю!» —сообщил Владимир.

Также родитель голкипера рассказал, что уже давно не виделся с сыном из-за разных политических взглядов. Владимир живет в Донецке, а его старший отпрыск – в Португалии.

Трубин-младший известен своей антироссийской позицией и отказывается приезжать на родину. Однажды португальская назвала его российским футболистом, и спортсмен гневно ответил в соцсетях: «Для всех СМИ: я — украинец».