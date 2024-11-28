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28 ноября, 14:57

Отец украинского вратаря Трубина «всыпет» сыну за отказ пожать руку Головину

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин. Обложка © ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин. Обложка © ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Отец украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина обещал провести с сыном воспитательную беседу и «всыпать» ему за отказ от традиционного рукопожатия с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным перед матчем Лиги Чемпионов. О своем намерении Владимир Трубин рассказала в беседе с Mash.

«Я считаю это глупостью. Вечером с ним поговорю!» —сообщил Владимир.

Также родитель голкипера рассказал, что уже давно не виделся с сыном из-за разных политических взглядов. Владимир живет в Донецке, а его старший отпрыск – в Португалии.

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Трубин-младший известен своей антироссийской позицией и отказывается приезжать на родину. Однажды португальская назвала его российским футболистом, и спортсмен гневно ответил в соцсетях: «Для всех СМИ: я — украинец».

Напомним, что украинский вратарь Анатолий Трубин, который играет за лиссабонскую «Бенфику», не пожал руку Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов. Российский полузащитник был в недоумении – ему оставалось лишь проводить соперника удивленным взглядом.

Александра Вишнякова
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