Украинский вратарь «Бенфики» Трубин не пожал руку Головину перед матчем ЛЧ
Россиянин Александр Головин и украинец Анатолий Трубин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alex_golovin17 / anatoliytrubin81
Украинский вратарь Анатолий Трубин, играющий за лиссабонскую «Бенфику», отказался от рукопожатия с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным перед матчем Лиги чемпионов. Игра проходит на стадионе «Луи II» в Монако.
В момент традиционного командного рукопожатия Трубин прошёл мимо Головина, не подавая ему руки, на что россиянин отреагировал удивлённым взглядом.
Однако на поле Головин не оставил без внимания жест вратаря — на 13-й минуте встречи он сделал голевую передачу на Элисса Бен-Сегира, который открыл счёт в игре. В данный момент матч продолжается, и на табло 2:1 в пользу хозяев.
Тем временем тренер Гвардиола в отчаянии поцарапал лицо из-за провала «Манчестер Сити». Ведя со счётом 3:0 к 75-й минуте, команда позволила соперникам из «Фейеноорда» сравнять счёт и завершила игру со счётом 3:3.