Украинский вратарь «Бенфики» Трубин не пожал руку Головину перед матчем ЛЧ

Украинский вратарь Анатолий Трубин, играющий за лиссабонскую «Бенфику», отказался от рукопожатия с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным перед матчем Лиги чемпионов. Игра проходит на стадионе «Луи II» в Монако.

В момент традиционного командного рукопожатия Трубин прошёл мимо Головина, не подавая ему руки, на что россиянин отреагировал удивлённым взглядом.

Однако на поле Головин не оставил без внимания жест вратаря — на 13-й минуте встречи он сделал голевую передачу на Элисса Бен-Сегира, который открыл счёт в игре. В данный момент матч продолжается, и на табло 2:1 в пользу хозяев.