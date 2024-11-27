Тренер Гвардиола в отчаянии поцарапал лицо из-за провала «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оказался в центре внимания после драматичной ничьей с «Фейеноордом» в матче Лиги чемпионов. Ведя со счётом 3:0 к 75-й минуте, команда позволила соперникам сравнять счёт и завершила игру со счётом 3:3. Эта ничья продлила безвыигрышную серию «Сити» до шести матчей.

На пресс-конференции после игры Гвардиола появился с кровью и красными следами на лице. По словам тренера, он сам поцарапал себя ногтём в порыве эмоций. «Я просто хотел причинить себе боль», — поделился испанец. Такой жест демонстрирует, насколько напряжённой стала ситуация в клубе.

Неудачи «Манчестер Сити» начались после травмы ключевых игроков. Родри, признанный лучшим в мире, выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок, а центральный защитник Рубен Диаш проходит лечение в больнице. Эти потери ослабили центральную ось команды, что сказалось на результатах.

Кризис в «Сити» имеет и возрастной аспект. Многие лидеры, такие как Илкай Гюндоган и Кайл Уокер, уже перешагнули 30-летний рубеж.Отсутствие свежей крови и своевременной смены поколений привело к тому, что команда, некогда доминировавшая в Англии и Европе, теперь сталкивается с серьёзными трудностями.

Впереди у «Манчестер Сити» матч с «Ювентусом», который станет очередным испытанием для футболистов и тренера. Гвардиола признает, что ситуация непростая, но подчёркивает необходимость сохранять веру и единство в коллективе.

Таким образом, «Манчестер Сити» предстоит не только восстановить свои позиции в турнирной таблице, но и вернуть уверенность в своих силах. Время покажет, сможет ли Гвардиола справиться с вызовами и вернуть команду на путь побед.