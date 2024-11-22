Гвардиола останется в «Манчестер Сити» до 2027 года

Хосеп Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» на два года, сообщает пресс-служба клуба. Текущее соглашение испанского тренера действовало до лета 2025 года, но теперь он останется в команде до 2027 года.

«Для меня это девятый сезон в клубе. За эти годы мы пережили множество невероятных моментов. Я испытываю особое уважение к этому клубу, и для меня большая честь оставаться здесь на два года больше. Надеюсь, нам удастся выиграть ещё больше трофеев, чем раньше», — отметил тренер.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, шесть титулов чемпионов Англии, два Кубка страны и трижды завоёвывала Суперкубок Англии. Гвардиола также успел поработать с «Барселоной» и «Баварией». В текущем сезоне «Сити» занимает второе место в Премьер-лиге, но команда переживает трудный период, проиграв четыре последних матча во всех турнирах.