Гвардиола останется в «Манчестер Сити» до 2027 года
«Манчестер Сити» официально объявил о продлении контракта с Гвардиолой
Хосеп Гвардиола. Обложка © Х / Manchester City
Хосеп Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» на два года, сообщает пресс-служба клуба. Текущее соглашение испанского тренера действовало до лета 2025 года, но теперь он останется в команде до 2027 года.
«Для меня это девятый сезон в клубе. За эти годы мы пережили множество невероятных моментов. Я испытываю особое уважение к этому клубу, и для меня большая честь оставаться здесь на два года больше. Надеюсь, нам удастся выиграть ещё больше трофеев, чем раньше», — отметил тренер.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, шесть титулов чемпионов Англии, два Кубка страны и трижды завоёвывала Суперкубок Англии. Гвардиола также успел поработать с «Барселоной» и «Баварией». В текущем сезоне «Сити» занимает второе место в Премьер-лиге, но команда переживает трудный период, проиграв четыре последних матча во всех турнирах.
Ранее греческий ПАОК проиграл английскому «Манчестер Юнайтед» в матче четвёртого тура основного этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 0:2. Дубль оформил Амад Диалло (50-я и 77-я минуты).