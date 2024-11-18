Сборная России по футболу пропустит ЧМ-2026
«Матч ТВ»: Сборную РФ по футболу не допустят до жеребьёвки квалификации ЧМ-2026
Сборная России по футболу пропустит Чемпионат мира 2026 года — команду не допустят к жеребьевке на турнир. Об этом пишет «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
«Команда не сможет принять участие в отборочном раунде из‑за вопросов безопасности, здесь УЕФА и ФИФА своего мнения не меняют с момента отстранения РФС. Команда не сможет претендовать на выход на чемпионат мира», — цитирует своего собеседника телеканал.
Ранее российская сборная по футболу провела товарищеский матч со сборной Брунея, который закончился самой разгромной победой отечественной команды за всю историю — 11:0. Теперь сборной РФ предстоит товарищеская встреча с командой Сирии, причём игра пройдёт в неполных составах: без шести игроков с нашей стороны и без семи основных — с сирийской.
ТАСС / Эрик Романенко