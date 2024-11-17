0 забитых и 15 пропущенных. Казахстан под руководством Черчесова завершил выступления в Лиге Наций

Сборная Казахстана по футболу потерпела пятое поражение подряд. Подопечные Станислава Черчесова уступили на выезде команде Норвегии с разгромным счётом 0:5 в матче шестого тура группы 3 лиги B Лиги наций.

В составе хозяев хет-трик оформил Эрлинг Холанн (23-я, 37-я и 71-я минута), по голу забили Александер Сёрлот (41-я) и Антонио Нуса (76-я). Сборная Казахстана заняла последнее место в группе из четырёх команд, набрав всего одно очко. При этом подопечные Черчесова не смогли забить ни одного гола, а пропустили 15.

Первое место в группе и путёвку в лигу A завоевала сборная Норвегии, набравшая 13 очков. Команда Австрии заняла второе место с 11 очками и поборется за повышение в стыковых матчах. Словения, став третьей с 8 очками, попытается остаться в лиге B в переходных играх. Казахстан же вылетает в лигу C.