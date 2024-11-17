Сборная России по футболу отправилась на матч против Сирии без шести игроков

Сборная России по футболу отправилась в Волгоград на товарищеский матч с командой Сирии без шести футболистов. Это Станислав Агкацев, Александр Черников, Игорь Дивеев, Никита Кривцов, Иван Обляков и Фёдор Чалов.

«Не видим смысла везти из Краснодара 29 футболистов на одну игру. Тренерский штаб не планировал включать в заявку на товарищеский матч с Сирией некоторых игроков, которые принимали участие во встрече с Брунеем, поэтому они возвращаются в расположение своих клубов», — прокомментировал главный тренер российской сборной Валерий Карпин соответствующее решение.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), на матч против команды Сирии в итоге были включены 23 футболиста. Состав нашей сборной выглядит следующим образом:

Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»), Давид Волк («Динамо» Махачкала).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба из «Зенита»), Максим Осипенко («Ростов»), Данил Круговой (ЦСКА), Илья Самошников, Евгений Морозов (оба из «Локомотива»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артём Карпукас, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все из «Локомотива»), Данил Пруцев («Спартак»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).