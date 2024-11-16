Сборная Сирии по футболу выступит против команды из РФ без семи основных игроков

Сборная Сирии по футболу выступит против национальной команды России без семи основных игроков. Товарищеский матч состоится 19 ноября на «Волгоград-Арене» и начнётся в 19:30 мск.

«В Россию прибыли 23 футболиста, больше никто не приедет. Семь ключевых игроков будут отсутствовать по разным причинам, включая травмы. Мы ожидаем, что на матче будут болельщики сборной Сирии, но не в большом количестве», — отметили в пресс-службе арабской команды.