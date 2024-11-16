Сборная Сирии по футболу выступит против команды из РФ без семи основных игроков
Игроки сборной Сирии по футболу. Обложка © ТАСС / Максим Романов
Сборная Сирии по футболу выступит против национальной команды России без семи основных игроков. Товарищеский матч состоится 19 ноября на «Волгоград-Арене» и начнётся в 19:30 мск.
«В Россию прибыли 23 футболиста, больше никто не приедет. Семь ключевых игроков будут отсутствовать по разным причинам, включая травмы. Мы ожидаем, что на матче будут болельщики сборной Сирии, но не в большом количестве», — отметили в пресс-службе арабской команды.
В команде добавили, что Волгоград прекрасен, несмотря на холодную погоду, и спортсменам оказали хороший приём.
Напомним, 19 ноября в Волгограде состоится матч со сборной Сирии. РФС публиковал расширенный состав нашей команды. Среди игроков — Матвей Сафонов и Александр Головин.