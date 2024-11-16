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16 ноября, 08:52

Сборная Сирии по футболу выступит против команды из РФ без семи основных игроков

Игроки сборной Сирии по футболу. Обложка © ТАСС / Максим Романов

Игроки сборной Сирии по футболу. Обложка © ТАСС / Максим Романов

Сборная Сирии по футболу выступит против национальной команды России без семи основных игроков. Товарищеский матч состоится 19 ноября на «Волгоград-Арене» и начнётся в 19:30 мск.

«В Россию прибыли 23 футболиста, больше никто не приедет. Семь ключевых игроков будут отсутствовать по разным причинам, включая травмы. Мы ожидаем, что на матче будут болельщики сборной Сирии, но не в большом количестве», — отметили в пресс-службе арабской команды.

В команде добавили, что Волгоград прекрасен, несмотря на холодную погоду, и спортсменам оказали хороший приём.

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Напомним, 19 ноября в Волгограде состоится матч со сборной Сирии. РФС публиковал расширенный состав нашей команды. Среди игроков — Матвей Сафонов и Александр Головин.

Матвей Константинов
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