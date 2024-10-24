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24 октября, 15:09

РФС анонсировал второй ноябрьский матч сборной России

РФС: Сборные России и Сирии 19 ноября сыграют в Волгограде

Сборная России по футболу 19 ноября примет команду Сирии в Волгограде. Товарищеский матч начнётся в 19:30 на стадионе «Волгоград Арена», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Дата начала продажи билетов на матч сборной России и Сирии будет объявлена дополнительно», — говорится в сообщении.

Сборная Сирии занимает 92-ю строчку рейтинга ФИФА. Команда является участником плей-офф последнего розыгрыша Кубка Азии. Сирийцы проиграли свой последний матч — товарищескую встречу с Таиландом, однако перед этим одержали три победы: над Таджикистаном, Индией и Маврикием.

Ранее стало известно, что 15 ноября российская сборная проведёт матч с командой Брунея. Товарищеский матч пройдёт в Краснодаре.

Сборная Афганистана по футболу готова провести товарищеский матч с Россией
Сборная Афганистана по футболу готова провести товарищеский матч с Россией
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Сайт РФС / Михаил Шапаев

Наталья Демьянова
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