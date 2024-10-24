РФС анонсировал второй ноябрьский матч сборной России

Сборная России по футболу 19 ноября примет команду Сирии в Волгограде. Товарищеский матч начнётся в 19:30 на стадионе «Волгоград Арена», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Дата начала продажи билетов на матч сборной России и Сирии будет объявлена дополнительно», — говорится в сообщении.

Сборная Сирии занимает 92-ю строчку рейтинга ФИФА. Команда является участником плей-офф последнего розыгрыша Кубка Азии. Сирийцы проиграли свой последний матч — товарищескую встречу с Таиландом, однако перед этим одержали три победы: над Таджикистаном, Индией и Маврикием.