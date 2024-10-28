Объявлен расширенный состав сборной России на матчи с Брунеем и Сирией

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин вошли в расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи в ноябре. Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), в заявку были включены 39 футболистов. Состав сборной выглядит следующим образом:

Вратари: Матвей Сафонов (ПСЖ), Андрей Лунёв («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба из «Зенита»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба из ЦСКА), Александр Сильянов, Илья Самошников, Евгений Морозов (все из «Локомотива»), Руслан Литвинов («Спартак»), Валентин Пальцев (махачкалинское «Динамо»), Арсен Адамов («Ахмат»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все из «Локомотива»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба из «Краснодара»), Даниил Фомин («Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Антон Миранчук («Сьон», Швейцария).