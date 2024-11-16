В РФС объяснили необходимость проведения матчей с командами уровня Брунея

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что сборной России нужны международные товарищеские матчи с соперниками даже уровня Брунея. По его словам, это необходимо для того, чтобы национальная команда могла набирать очки в официальном рейтинге ФИФА. Ситуация с международными матчами для россиян остаётся сложной, и проведение товарищеских игр могло бы помочь улучшить позиции сборной в мировом рейтинге.

«Международные матчи нашей команды идут в зачёт официального рейтинга ФИФА, где нам даже в эпоху отстранения от официальных соревнований удаётся оставаться в четвёртом десятке сильнейших команд планеты из более чем 200», — сказал Митрофанов в разговоре со Sports.

Генсек РФС подчеркнул, что матчи нашей сборной являются не только праздником для российских болельщиков, но и «дополнительной ответственностью для футболистов и тренеров». Он отметил важность таких событий для сплочения фанатов и поднятия морального духа команды.