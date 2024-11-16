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16 ноября, 15:44

Стриптиз, пиво и танцпол: Футболисты из Брунея с размахом отметили крупнейшую победу сборной России

Kub Mash: Футболисты из Брунея посетили бар и клуб после поражения сборной РФ

Футболисты из Брунея устроили настоящее празднование крупнейшей победы в истории сборной России. В их программу входили пиво, танцы под песни МакSим и визиты в различные развлекательные заведения, сообщает Kub Mash.

Тусовка футболистов сборной Брцнея после матча с Россией. Видео © Telegram / Kub Mash

Сразу после матча брунейские спортсмены вернулись в отель. Однако несмотря на строгий запрет от руководства сборной на участие в ночных развлечениях, футболисты решили всё же немного развлечься. По данным телеграм-канала, в качестве первой остановки они выбрали стрипбар. Однако там иностранные гости столкнулись с проблемой: их банковские карты не принимались в заведении, и попытки договориться с охраной за доллары не увенчались успехом.

Потерпев вторую неудачу за день, брунейские игроки отправились в бар, где неожиданно рубли нашлись. Довольные атмосферой, они заказали кальян и шоты. После этого довольные полицейские, пожарные и доставщики пиццы отожгли на танцполе в клубе под песню «Знаешь ли ты».

На оставшиеся несколько дней пребывания в Краснодаре у брунейских спортсменов есть планы активно провести время. Они собираются поехать по магазинам в местные ТЦ. Кроме того, футболисты готовятся к поединку с «Краснодаром-2».

Напомним, накануне сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории. Подопечные Валерия Карпина со счётом 11:0 переиграли команду Брунея в матче, состоявшемся в Краснодаре. Игру посетили 26 865 зрителей.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fiphoto

Наталья Демьянова
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