Стриптиз, пиво и танцпол: Футболисты из Брунея с размахом отметили крупнейшую победу сборной России

Футболисты из Брунея устроили настоящее празднование крупнейшей победы в истории сборной России. В их программу входили пиво, танцы под песни МакSим и визиты в различные развлекательные заведения, сообщает Kub Mash.

Тусовка футболистов сборной Брцнея после матча с Россией. Видео © Telegram / Kub Mash

Сразу после матча брунейские спортсмены вернулись в отель. Однако несмотря на строгий запрет от руководства сборной на участие в ночных развлечениях, футболисты решили всё же немного развлечься. По данным телеграм-канала, в качестве первой остановки они выбрали стрипбар. Однако там иностранные гости столкнулись с проблемой: их банковские карты не принимались в заведении, и попытки договориться с охраной за доллары не увенчались успехом.

Потерпев вторую неудачу за день, брунейские игроки отправились в бар, где неожиданно рубли нашлись. Довольные атмосферой, они заказали кальян и шоты. После этого довольные полицейские, пожарные и доставщики пиццы отожгли на танцполе в клубе под песню «Знаешь ли ты».

На оставшиеся несколько дней пребывания в Краснодаре у брунейских спортсменов есть планы активно провести время. Они собираются поехать по магазинам в местные ТЦ. Кроме того, футболисты готовятся к поединку с «Краснодаром-2».