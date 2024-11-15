11 безответных голов: Сборная России установила рекорд результативности в матче с Брунеем

Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории. Подопечные Валерия Карпина со счётом 11:0 переиграли команду Брунея в матче, состоявшемся в Краснодаре. Игру посетили 26 865 зрителей.

Ворота гостей уже на первой минуте распечатал Иван Обляков. Нурихван-бин Отман забил в свои ворота на 7-й минуте, после чего Евгений Морозов довёл счёт до крупного (10-я минута). Обляков оформил дубль на 28-й. Во втором тайме в ворота азиатской команды влетело сразу семь голов. Отличились — Лечи Садулаев (48-я), Никита Кривцов (57-я), Тамерлан Мусаев (62-я), Андрей Мостовой(67-я), Александр Черников (73-я), Алексей Батраков (79-я) и Арсен Адамов (88-я).

Предыдущий рекорд сборная России установила в товарищеском матче против команды Сан-Марино в 2019 году. Тогда счёт был 9:0.