Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 18:02

11 безответных голов: Сборная России установила рекорд результативности в матче с Брунеем

Сборная России одержала крупнейшую победу в своей истории, обыграл Бруней 11:0

Российские футболисты празднуют очередной гол в ворота сборной Брунея. Обложка © ТАСС / Степан Ноздрев

Российские футболисты празднуют очередной гол в ворота сборной Брунея. Обложка © ТАСС / Степан Ноздрев

Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории. Подопечные Валерия Карпина со счётом 11:0 переиграли команду Брунея в матче, состоявшемся в Краснодаре. Игру посетили 26 865 зрителей.

Ворота гостей уже на первой минуте распечатал Иван Обляков. Нурихван-бин Отман забил в свои ворота на 7-й минуте, после чего Евгений Морозов довёл счёт до крупного (10-я минута). Обляков оформил дубль на 28-й. Во втором тайме в ворота азиатской команды влетело сразу семь голов. Отличились — Лечи Садулаев (48-я), Никита Кривцов (57-я), Тамерлан Мусаев (62-я), Андрей Мостовой(67-я), Александр Черников (73-я), Алексей Батраков (79-я) и Арсен Адамов (88-я).

Предыдущий рекорд сборная России установила в товарищеском матче против команды Сан-Марино в 2019 году. Тогда счёт был 9:0.

Всего шесть игроков основной сборной Брунея приехали на матч с Россией
Всего шесть игроков основной сборной Брунея приехали на матч с Россией

Напомним, что следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут против команды Сирии. Игра пройдёт 19 ноября в Волгограде. Сборная Брунея остаётся в России, где сыграет с «Краснодаром-2».

Никита Никонов
  • Новости
  • Сборная России по футболу
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar