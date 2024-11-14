Всего шесть игроков основной сборной Брунея приехали на матч с Россией
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Каприн. Обложка © РФС / Михаил Шапаев
Только шесть футболистов основной сборной Брунея приехали на товарищеский матч с Россией, который пройдёт 15 ноября в Краснодаре. Об этом сообщил тренер национальной команды Винисиус Эуторопио.
По его словам, которые приводит Kub Mash, большинство игроков вызваны из молодёжной сборной, а готовились футболисты всего пару дней. Некоторым игрокам долго делали документы перед отъездом.
Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА. После матча в Краснодаре сборная России встретится с командой Сирии в Волгограде.