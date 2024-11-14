Всего шесть игроков основной сборной Брунея приехали на матч с Россией

Только шесть футболистов основной сборной Брунея приехали на товарищеский матч с Россией, который пройдёт 15 ноября в Краснодаре. Об этом сообщил тренер национальной команды Винисиус Эуторопио.

По его словам, которые приводит Kub Mash, большинство игроков вызваны из молодёжной сборной, а готовились футболисты всего пару дней. Некоторым игрокам долго делали документы перед отъездом.