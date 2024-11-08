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7 ноября, 22:27

ПАОК Оздоева и Чалова проиграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Момент из матча «МЮ» — ПАОК, 7 ноября 2024 год. Обложка © X / PAOK FC

Момент из матча «МЮ» — ПАОК, 7 ноября 2024 год. Обложка © X / PAOK FC

Греческий ПАОК проиграл английскому «Манчестер Юнайтед» в матче четвёртого тура основного этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 0:2. Дубль оформил Амад Диалло (50-я и 77-я минуты).

В стартовом составе гостей вышел российский полузащитник Магомед Оздоев, отыграв полный матч. Его соотечественник нападающий Фёдор Чалов появился на поле на 65-й минуте.

«МЮ» одержал первую победу в турнире после трёх ничьих и с шестью очками занимает 15-е место в турнирной таблице. ПАОК с одним баллом идёт на 33-й строчке.

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В США же вовсю идёт плей-офф местного чемпионата. «Атланта Юнайдет», за которую выступает Алексей Миранчук, играет с «Интер Майами» во главе с Лионелем Месси. Счёт в серии до двух побед равный — 1-1, не в последнюю очередь благодаря российскому полузащитнику.

Артур Лапсаков
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