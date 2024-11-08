ПАОК Оздоева и Чалова проиграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Греческий ПАОК проиграл английскому «Манчестер Юнайтед» в матче четвёртого тура основного этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 0:2. Дубль оформил Амад Диалло (50-я и 77-я минуты).

В стартовом составе гостей вышел российский полузащитник Магомед Оздоев, отыграв полный матч. Его соотечественник нападающий Фёдор Чалов появился на поле на 65-й минуте.

«МЮ» одержал первую победу в турнире после трёх ничьих и с шестью очками занимает 15-е место в турнирной таблице. ПАОК с одним баллом идёт на 33-й строчке.