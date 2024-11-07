ПСЖ без Сафонова проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

ПСЖ потерпел поражение от мадридского «Атлетико» в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 1:2.

У хозяев отличился Уоррен Заир-Эмери (14-я минута). В составе мадридцев голы забили Науэль Молина (18) и Анхель Корреа (90+3). Ворота ПСЖ защищал Джанлуиджи Доннарумма, россиянин Матвей Сафонов остался в запасе.

«Атлетико» после четырёх игр набрал шесть очков и занимает 23-е место в турнирной таблице из 36 команд. Парижане идут на 25-й строчке, имея в активе четыре балла. В следующем туре ПСЖ встретится в Мюнхене с «Баварией», «Атлетико» в гостях сыграет с пражской «Спартой». Обе игры пройдут 26 ноября.