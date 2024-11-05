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Регион
5 ноября, 08:51

Фанаты «Баварии» отказались от похода на матч ЛЧ с «Шахтёром» из-за высоких цен

Более 30 тысяч фанатов мюнхенской «Баварии» аннулировали свои заявки на билеты на матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов против украинского «Шахтёра». Об этом рассказывает телеканал n-tv.

Повальная отмена заявок объясняется огромными ценами на билеты. Стоимость «Шахтёр» формирует по динамическому формату и топ-матчи стоят дороже, чем игры с другими противниками. К примеру, фанаты «Баварии» заплатят 105 евро, «Атланты» — 28 евро, а «Янг Бойз» всего 31 евро.

Изначально заявки на билеты подали 55 тысяч человек, а сейчас их число не превышает 19 тысяч человек. Общество фанатов призывает бойкотировать игру.

Матч запланирован на 10 декабря в немецком Гельзенкирхене. Военные действия вынудили «Шахтёр» проводить домашние игры за пределами страны.

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Недавно LIfe.ru рассказывал, что баварская пивоварня Schlössle-Bier, проработавшая 334 года и являющаяся одной самых старых пивоварен региона, закрывается в грядущем декабре. Малое семейное предприятие не может конкурировать с гигантами рынка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Paolo Bona

Николай Рюмин
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