В Баварии может закрыться одна из самых старейших пивоварен

Баварская пивоварня Schlössle-Bier, проработавшая 334 года и являющаяся одной самых старых пивоварен региона, закрывается в грядущем декабре. Об этом сообщает издание Bild.









«Спустя 334 года одна из старейших пивоварен Баварии сдаётся. Schlössle-Bier из Ной-Ульма прекратит производство пива в конце декабря», — говорится в публикации.

Владелец Schlössle-Bier Криста Цоллер объяснила, в чём причины остановки производства. По её словам, небольшая пивоварня попросту не может продолжать конкурировать с гигантами пивной промышленности. Таким образом потребление пива падает, в то время как цены на сырьё и энергию идут вверх и последние десять лет бизнес терпел сплошные убытки.

Предприятие могло бы выжить, будь цены на пиво вдвое выше, чем сейчас, это позволило бы закупать новое оборудование и делать инвестиции. Кроме того, очень много проблем пивоварне доставляет немецкая бюрократическая машина. При этом Цоллер уточнила, что закроется только пивное производство, а ресторан, который по-прежнему приносит деньги, будет и впредь открыт для гостей.