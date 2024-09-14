Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 18:30

В Баварии может закрыться одна из самых старейших пивоварен

Bild: В Баварии из-за убытков закроется 334-летняя пивоварня Schlössle-Bier

Баварская пивоварня Schlössle-Bier, проработавшая 334 года и являющаяся одной самых старых пивоварен региона, закрывается в грядущем декабре. Об этом сообщает издание Bild.

  • Изображение замка Schlössle семьи Цоллер, где располагалась пивоварня. Фото © Schlössle-Bier
    Изображение замка Schlössle семьи Цоллер, где располагалась пивоварня. Фото © Schlössle-Bier
  • Одна из самых старейших пивоварен в Боварии. Фото © google maps/ J W
    Одна из самых старейших пивоварен в Боварии. Фото © google maps/ J W
  • Одна из самых старейших пивоварен в Боварии. Фото © google maps/ Wolfgang Hö
    Одна из самых старейших пивоварен в Боварии. Фото © google maps/ Wolfgang Hö
  • Одна из самых старейших пивоварен в Боварии. Фото © google maps/ Ral Hau
    Одна из самых старейших пивоварен в Боварии. Фото © google maps/ Ral Hau

Изображение замка Schlössle семьи Цоллер, где располагалась пивоварня. Фото © Schlössle-Bier

1 / 4

«Спустя 334 года одна из старейших пивоварен Баварии сдаётся. Schlössle-Bier из Ной-Ульма прекратит производство пива в конце декабря», — говорится в публикации.

Владелец Schlössle-Bier Криста Цоллер объяснила, в чём причины остановки производства. По её словам, небольшая пивоварня попросту не может продолжать конкурировать с гигантами пивной промышленности. Таким образом потребление пива падает, в то время как цены на сырьё и энергию идут вверх и последние десять лет бизнес терпел сплошные убытки.

Предприятие могло бы выжить, будь цены на пиво вдвое выше, чем сейчас, это позволило бы закупать новое оборудование и делать инвестиции. Кроме того, очень много проблем пивоварне доставляет немецкая бюрократическая машина. При этом Цоллер уточнила, что закроется только пивное производство, а ресторан, который по-прежнему приносит деньги, будет и впредь открыт для гостей.

Россиянин выпил 70 литров пива на работе и пытался выдать недостачу за ограбление
Россиянин выпил 70 литров пива на работе и пытался выдать недостачу за ограбление

А 10 августа стало известно, что в Германии закрылся город Пирмазенс на юго-западе республики. Закрылся он, впрочем, не вообще, а как пункт, принимающий украинских беженцев. Соответствующее решение было принято после того, как местные власти обратили внимание на слишком мощный наплыв релокантов, превышающий установленные квоты. С февраля 2022 года этот небольшой городок принял почти 900 граждан Украины.

Обложка ©

freepik/KamranAydinov

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Германия
  • В мире
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров