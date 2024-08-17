Россиянин выпил 70 литров пива на работе и пытался выдать недостачу за ограбление

Продавец из Костромы выпил на работе 70 литров пива, закусил килограммом фисташек и попытался замаскировать недостачу под ограбление. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Как рассказали в ведомстве, 13 августа в дежурную часть обратился продавец торговой точки. Он рассказал, что до начала рабочей смены якобы обнаружил вскрытый дверной замок, а также недосчитался снеков и пива. Кроме того, из кассы пропали деньги. Прибывшие на место правоохранители быстро раскололи продавца. Оказалось, что мужчина специально устроился в пивной магазин, чтобы получить неограниченный доступ к пенному и орешкам.

"Злоумышленник решил инсценировать преступление, чтобы снять с себя ответственность. Он дождался отъезда хозяина торговой точки в командировку, сломал замок и разбросал товары, к тому же прихватил 11 тысяч рублей из кассы", — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время против продавца возбуждено уголовное дело по статье "Кража", теперь любителю халявного пива светит реальный тюремный срок.