Россиянин выпил 70 литров пива на работе и пытался выдать недостачу за ограбление
Продавец из Костромы выпил 70 литров пива на работе и заявил о "грабеже"
Продавец из Костромы выпил на работе 70 литров пива, закусил килограммом фисташек и попытался замаскировать недостачу под ограбление. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
Как рассказали в ведомстве, 13 августа в дежурную часть обратился продавец торговой точки. Он рассказал, что до начала рабочей смены якобы обнаружил вскрытый дверной замок, а также недосчитался снеков и пива. Кроме того, из кассы пропали деньги. Прибывшие на место правоохранители быстро раскололи продавца. Оказалось, что мужчина специально устроился в пивной магазин, чтобы получить неограниченный доступ к пенному и орешкам.
"Злоумышленник решил инсценировать преступление, чтобы снять с себя ответственность. Он дождался отъезда хозяина торговой точки в командировку, сломал замок и разбросал товары, к тому же прихватил 11 тысяч рублей из кассы", — говорится в сообщении полиции.
В настоящее время против продавца возбуждено уголовное дело по статье "Кража", теперь любителю халявного пива светит реальный тюремный срок.
А ранее сообщалось, что в Тыве двое младшеклассников разграбили несколько торговых павильонов. Добычей малолетних грабителей стало мороженое и 80 тысяч рублей.