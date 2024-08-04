Два мальчика за ночь вскрыли пять ларьков в Кызыле и украли конфет на 80 тысяч

Школьники из Кызыла решили поиграть в воров и заигрались до самой полиции. Мальчики девяти и десяти лет вскрыли четыре киоска в парке города и юрту в центре. В целом парни навели шуму на более чем 80 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Республике Тыва.

Момент воровства записали камеры ларька. Видео © Telegram / МВД по Республике Тыва

Дело было так. В полицию в один день поступило пять заявлений от местных жителей. Сотрудники в погонах установили, что на всех точках было совершено имущественное преступление, участниками которого и стали школьники.

"Владелец ларька, расположенного на территории национального парка пояснил, что неизвестные, взломав рольставни принадлежащей ему торговой точки, проникли в помещение и похитили денежные средства в сумме 5000 рублей", — написали в Telegram МВД.

Ущерб от пацанов мужчина оценил в 35 000 рублей. Владелец другого ларька рассказал, что ничего украдено не было, но ущерб составил 25 000 рублей. Также в полицию обратилась владелица беседки. Она рассказала, что ночью молодёжь проникла на территорию, взломала дверцу холодильника и похитила оттуда мороженое на 2000 рублей. Четвёртое сообщение поступило от женщины, работающей продавцом в киоске. Она пояснила, что неизвестные пытались проникнуть внутрь, взломали рольставни и двери, чем причинили материальный ущерб. В этот же день в полицию обратилась ещё одна женщина. Она заявила, что ночью ребята взломали стену в магазине-юрте и украли 3500 рублей, продукты на 3000 рублей, а также устроили в торговой точке беспорядок — сломали картину стоимостью 8000 рублей, испортили национальную одежду, разбросали вещи. Общий ущерб женщина оценила в 26 400 рублей.

В результате полиция нашла малолетних хулиганов по камерам наблюдения. Ребят вместе с родителями доставили в участок. Ранее дети на учёте не стояли. В итоге один юный бандит уехал в ЦВСНП, второго передали законному представителю, а родители уже получили административку.