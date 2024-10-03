«Бавария» сенсационно уступила «Астон Вилле» в Лиге чемпионов

В матче второго тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов немецкая «Бавария» потерпела поражение от английской «Астон Виллы» со счётом 0:1. Встреча, состоявшаяся в Бирмингеме, была решена голом Джона Дурана на 79-й минуте игры.

«Бавария» начала турнир с впечатляющей победы над загребским «Динамо» (9:2). В третьем туре их ждёт выезд в Барселону. «Астон Вилла», одержавшая две победы на старте турнира, примет итальянскую «Болонью».