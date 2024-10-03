«Бавария» сенсационно уступила «Астон Вилле» в Лиге чемпионов
В матче второго тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов немецкая «Бавария» потерпела поражение от английской «Астон Виллы» со счётом 0:1. Встреча, состоявшаяся в Бирмингеме, была решена голом Джона Дурана на 79-й минуте игры.
«Бавария» начала турнир с впечатляющей победы над загребским «Динамо» (9:2). В третьем туре их ждёт выезд в Барселону. «Астон Вилла», одержавшая две победы на старте турнира, примет итальянскую «Болонью».
Ранее лондонский «Арсенал» победил парижский ПСЖ в матче общего этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Лондоне и завершилась со счётом 2:0. ПСЖ впервые за три последних матча вышел на поле без Матвея Сафонова в воротах.
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