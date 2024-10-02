ПСЖ проиграл в первом же матче без Сафонова
ПСЖ без Сафонова в воротах проиграл «Арсеналу» в Лиге чемпионов
Игрок «Арсенала» Кай Хаверц забивает в ворота Джанлуиджи Доннарумы. Обложка © X / Arsenal
Лондонский «Арсенал» победил парижский ПСЖ в матче общего этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Лондоне и завершилась со счётом 2:0.
Забитыми мячами отметились Кай Хаверц (20-я минута) и Букайо Сака (35). В обоих случаях допустил ошибку вратарь парижан Джанлуиджи Доннарума, который вернулся в стартовый состав. Последних три матча, напомним, в воротах ПСЖ играл Матвей Сафонов. Фанаты парижан в соцсетях даже призвали вернуть россиянина в состав после ошибок его итальянского коллеги.
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