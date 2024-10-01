Нападающий «Манчестер Сити» стал самым дорогим футболистом в мире

Нападающий Эрлинг Холанд, выступающий за английский «Манчестер Сити», обновил свой ценник на трансферном рынке, увеличив свою стоимость со 180 до 200 миллионов евро, сообщает портал Transfermarkt.

Ранее 24-летний норвежец делил первую строчку по стоимости вместе с тремя футболистами мадридского «Реала» — англичанином Джудом Беллингемом, бразильцем Винисиусом и французом Килианом Мбаппе. После обновления рейтинга нападающий «Сити» вырвался вперёд, став самым дорогим футболистом мира.

Действующий контракт Холанда с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2027 года. Он перебрался в стан «горожан» летом 2022 года. В своём дебютном сезоне спортсмен устроил феерию, наколотив 52 гола в 53 матчах, побив в первом же сезоне рекорд результативности Английской премьер-лиги. Тогда его команда выиграла требл, одержав победу в Лиге Чемпионов, национальном чемпионате и Кубке Англии. Так, «Сити» под руководством тренера Хосепа Гвардиолы стала восьмой в истории командой, которой покорилось это достижение.