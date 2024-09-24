Стало известно, кто получит «Золотой мяч» в 2024 году

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получит «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира, который вручает издание France Football. Как пишет испанская газета Marca, Винисиуса признают лучшим игроком по итогам сезона 2023/24.

По данным журналистов, бразильский форвард знает, что именно ему вручат главную личную награду в мировом футболе. Церемония пройдёт 28 октября в Париже в театре «Шатле». Как утверждается, компания Nike уже подготовила специальные золотые бутсы для Винисиуса.

24-летний Винисиус Жозе Пайшан де Оливейра Жуниор, более известный как просто Винисиус Жуниор, выступает за «Реал» с 2018 года, ранее играл на родине за «Фламенго». В прошлом сезоне в составе мадридского клуба он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании, в котором бразилец оформил хет-трик в ворота «Барселоны». Всего в 49 матчах Винисиус забил 26 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.