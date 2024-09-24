Стало известно, кто получит «Золотой мяч» в 2024 году
Marca: Нападающий «Реала» Винисиус получит «Золотой мяч» в 2024 году
Винисиус Жуниор. Обложка © ТАСС / AP
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получит «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира, который вручает издание France Football. Как пишет испанская газета Marca, Винисиуса признают лучшим игроком по итогам сезона 2023/24.
По данным журналистов, бразильский форвард знает, что именно ему вручат главную личную награду в мировом футболе. Церемония пройдёт 28 октября в Париже в театре «Шатле». Как утверждается, компания Nike уже подготовила специальные золотые бутсы для Винисиуса.
24-летний Винисиус Жозе Пайшан де Оливейра Жуниор, более известный как просто Винисиус Жуниор, выступает за «Реал» с 2018 года, ранее играл на родине за «Фламенго». В прошлом сезоне в составе мадридского клуба он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании, в котором бразилец оформил хет-трик в ворота «Барселоны». Всего в 49 матчах Винисиус забил 26 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
Ранее стали известны 30 претендентов на «Золотой мяч». В список, в частности, вошли другие игроки «Реала»: Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Дани Карвахаль, Тони Кроос, Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде. Также были номинированы Эрлинг Холанн и Родри из «Манчестер Сити», футболисты «Барселоны» Ламин Ямаль и Дани Ольмо, Матс Хуммельс из дортмундской «Боруссии», Флориан Вирц, Гранит Джака и Алехандро Гримальдо из «Байера», Адемола Лукман из «Аталанты». В прошлом году обладателем «Золотого мяча» в восьмой раз стал Лионель Месси. В этом году аргентинец, как и его многолетний конкурент Криштиану Роналду, не попали в шорт-лист. Это случилось впервые с 2003 года.