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30 сентября, 10:39

«Закрываю эту главу»: Гризманн покидает сборную Франции

Чемпион мира Антуан Гризманн объявил об уходе из сборной Франции

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн объявил об уходе из сборной Франции. В соцсетях 33-летний французский футболист опубликовал видео с фрагментами его матчей за национальную команду и написал, что сегодня «закрывает эту главу своей жизни».

Фрагменты матчей Гризманна за сборную Франции. Видео © X / AntoGriezmann

«С полным воспоминаний сердцем я закрываю эту главу своей жизни. Спасибо за это великолепное трёхцветное приключение и до скорой встречи», — обратился к подписчикам Антуан в соцсети Х.

Гризманн дебютировал за сборную Франции в 2014 году. Он отыграл 131 матч и забил 44 мяча. В составе национальной команды форвард стал чемпионом и вице-чемпионом мира, завоевал серебро и бронзу чемпионата Европы, а также выиграл Лигу наций УЕФА.

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Ранее сообщалось, что экс-полузащитник «Барселоны» и «Ювентуса» Миралем Пьянич подписал контракт с московским ЦСКА. Договор со спортсменом заключили на один сезон, он предусматривает возможность пролонгации на один год.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mikolaj Barbanell

Наталья Демьянова
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