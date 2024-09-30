«Закрываю эту главу»: Гризманн покидает сборную Франции

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн объявил об уходе из сборной Франции. В соцсетях 33-летний французский футболист опубликовал видео с фрагментами его матчей за национальную команду и написал, что сегодня «закрывает эту главу своей жизни».

Фрагменты матчей Гризманна за сборную Франции. Видео © X / AntoGriezmann

«С полным воспоминаний сердцем я закрываю эту главу своей жизни. Спасибо за это великолепное трёхцветное приключение и до скорой встречи», — обратился к подписчикам Антуан в соцсети Х.

Гризманн дебютировал за сборную Франции в 2014 году. Он отыграл 131 матч и забил 44 мяча. В составе национальной команды форвард стал чемпионом и вице-чемпионом мира, завоевал серебро и бронзу чемпионата Европы, а также выиграл Лигу наций УЕФА.