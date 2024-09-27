Черышев продолжит карьеру во втором греческом дивизионе
Российский футболист Денис Черышев продолжит карьеру в греческом «Паниониосе»
Денис Черышев стал игроком греческого «Паниониса». Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Panionios Football
Российский полузащитник Денис Черышев стал игроком греческого футбольного клуба «Паниониос». Об этом сообщила пресс-служба команды, выступающей во втором дивизионе чемпионата Греции.
33-летний футболист выразил радость по поводу перехода, отметив, что готов усиленно работать для достижения командных целей. Последним клубом Черышева была итальянская «Венеция», который он покинул летом 2024 года после окончания контракта.
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