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2 октября, 21:20

«Реал» и «Атлетико» проиграли в Лиге чемпионов после мадридского дерби

«Реал Мадрид» проиграл французскому «Лиллю» в матче общего этапа Лиги чемпионов со счётом 0:1. Встреча прошла в Лилле.

Единственный мяч с пенальти в добавленное к первому тайму время забил Джонатан Дэвид (45+3, с пенальти).

В другом матче мадридский «Атлетико» крупно уступил на выезде португальской «Бенфике» (0:4). Голы забили Керем Актюркоглу (13), Анхель Ди Мария (52, с пенальти), Александер Ба (75) и Оркун Кёкчю (84). В воскресенье «Реал» и «Атлетико» сыграли вничью (1:1) в рамках чемпионата Испании.

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Ранее Life.ru рассказывал, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал самым дорогим футболистом в мире. Прежде 24-летний норвежец делил первую строчку по стоимости вместе с тремя футболистами мадридского «Реала» — англичанином Джудом Беллингемом, бразильцем Винисиусом и французом Килианом Мбаппе.

Обложка ©

X / Real Madrid C.F.

Артур Лапсаков
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