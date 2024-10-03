«Реал» и «Атлетико» проиграли в Лиге чемпионов после мадридского дерби

«Реал Мадрид» проиграл французскому «Лиллю» в матче общего этапа Лиги чемпионов со счётом 0:1. Встреча прошла в Лилле.

Единственный мяч с пенальти в добавленное к первому тайму время забил Джонатан Дэвид (45+3, с пенальти).

В другом матче мадридский «Атлетико» крупно уступил на выезде португальской «Бенфике» (0:4). Голы забили Керем Актюркоглу (13), Анхель Ди Мария (52, с пенальти), Александер Ба (75) и Оркун Кёкчю (84). В воскресенье «Реал» и «Атлетико» сыграли вничью (1:1) в рамках чемпионата Испании.