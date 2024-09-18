«Бавария» первой в истории Лиги чемпионов забила девять голов за матч

Футболисты мюнхенской «Баварии» забили девять мячей в ворота загребского «Динамо», установив рекорд Лиги чемпионов по голам в одном матче. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Немецкий клуб устроил разгром загребскому «Динамо» в матче первого группового этапа главного еврокубкового турнира. Покер на счету у английского нападающего Гарри Кейна, дублем отметился французский полузащитник Майкл Олисе, по одному голу забили португальский защитник Рафаэль Геррейру, а также немецкие хавбеки Лерой Сане и Леон Горетцка.

В матчах Лиги чемпионов доселе не случалось такого обилия забитых мячей от одной команды, однако у «Баварии» есть похожее достижение 1972 года, когда мюнхенцам удалось забить девять безответных голов в ворота кипрской «Омонии» в рамках Кубка европейских чемпионов.