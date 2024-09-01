Томас Мюллер установил рекорд по количеству матчей за «Баварию», обогнав Майера

Полузащитник немецкого ФК «Бавария» Томас Мюллер поставил рекорд по количеству матчей в составе клуба. Это произошло сегодня, после встречи с «Фрайбургом» в матче второго тура чемпионата Германии.

Мюллер вышел на газон на 59-й минуте встречи на домашнем стадионе. Игра стала для футболиста 710-й в составе команды, что выше предыдущего рекордсмена — голкипера Зеппа Майера, защищавшего баварские ворота на протяжении 709 матчей.

Мюллеру 34 года, он начинал свою спортивную карьеру в «Баварии» ещё юношей и является воспитанником клуба. В основном составе он играет с 2008 года и за это время 12 раз стал чемпионом Германии, шесть раз завоёвывал Кубок Германии, дважды выигрывал Лигу чемпионом. А ещё становился чемпионом мира в сборной Германии в 2014 году.

Майер играл в основном составе «Баварии» с 1962 по 1980 годы. Он четырежды становился чемпионом страны, три раза выигрывал Кубок европейских чемпионов. Также в составе сборной ФРГ стал победителем чемпионата мира в 1974 году и чемпионата Европы 1972 году.