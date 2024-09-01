Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 17:57

Томас Мюллер установил рекорд по количеству матчей за «Баварию», обогнав Майера

Немецкий футболист Томас Мюллер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / esmuellert

Немецкий футболист Томас Мюллер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / esmuellert

Полузащитник немецкого ФК «Бавария» Томас Мюллер поставил рекорд по количеству матчей в составе клуба. Это произошло сегодня, после встречи с «Фрайбургом» в матче второго тура чемпионата Германии.

Мюллер вышел на газон на 59-й минуте встречи на домашнем стадионе. Игра стала для футболиста 710-й в составе команды, что выше предыдущего рекордсмена — голкипера Зеппа Майера, защищавшего баварские ворота на протяжении 709 матчей.

Мюллеру 34 года, он начинал свою спортивную карьеру в «Баварии» ещё юношей и является воспитанником клуба. В основном составе он играет с 2008 года и за это время 12 раз стал чемпионом Германии, шесть раз завоёвывал Кубок Германии, дважды выигрывал Лигу чемпионом. А ещё становился чемпионом мира в сборной Германии в 2014 году.

Майер играл в основном составе «Баварии» с 1962 по 1980 годы. Он четырежды становился чемпионом страны, три раза выигрывал Кубок европейских чемпионов. Также в составе сборной ФРГ стал победителем чемпионата мира в 1974 году и чемпионата Европы 1972 году.

ЦСКА со счётом 2:0 победил «Химки» в матче чемпионата РФ по футболу
ЦСКА со счётом 2:0 победил «Химки» в матче чемпионата РФ по футболу

Напомним, что 15 июля Томас Мюллер объявил о завершении карьеры в немецкой сборной по футболу. В её составе он сыграл 131 матч, где забил 45 голов.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ФК Бавария
  • Томас Мюллер
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров