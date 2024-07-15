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15 июля, 13:04

Томас Мюллер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Томас Мюллер провёл более 130 матчей за сборную Германии. Обложка © Sven Hoppe/dpa

Томас Мюллер провёл более 130 матчей за сборную Германии. Обложка © Sven Hoppe/dpa

Самый титулованный немецкий футболист за всю историю, 34-летний Томас Мюллер 15 июля объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Он опубликовал видео, в котором поблагодарил всех болельщиков и товарищей, которые поддерживали его в команде.

"Я всегда гордился тем, что представляю свою страну. Хочу сказать спасибо всем вам. Теперь я буду болельщиком на трибунах", – сказал форвард в видеообращении на своём YouTube‑канале.

За сборную Германии Томас Мюллер провёл 131 матч, в которых забил 45 мячей. Вместе с национальной командой он завоевал золото Чемпионата мира в 2014 году, а также выигрывал бронзовые награды Евро в 2012 и 2016 годах и мирового первенства 2010 года.

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Алексей Берковиц
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