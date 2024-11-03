«Он был хорош»: Сафонов заслужил похвалу от главного тренера ПСЖ
Главный тренер ПСЖ Энрике высоко оценил игру Сафонова в матче с «Лансом»
Матвей Сафонов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / motya_39
Главный тренер французского клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике дал оценку игре голкипера Матвея Сафонова в матче против «Ланса». Благодаря россиянину команда получила преимущество перед соперниками и одержала победу, заявил мэтр на пресс-конференции.
«Я считаю, что Сафонов помог сформировать определённое превосходство, он был очень хорош. Ему было нелегко, но я очень доволен его игрой», — подчеркнул Энрике.
В завершение тренер назвал воспитанника «Краснодара» полноценным игроком, который не допустил ошибок в этой встрече. Напомним, что матч завершился со счётом 1:0 в пользу ПСЖ. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с 26 очками в активе.
Ранее Сафонова включили в расширенный состав сборной России для участия в ноябрьских товарищеских матчах. Соперниками наших футболистов станут игроки из Брунея и Сирии.