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3 ноября, 02:11

«Он был хорош»: Сафонов заслужил похвалу от главного тренера ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Энрике высоко оценил игру Сафонова в матче с «Лансом»

Матвей Сафонов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / motya_39

Матвей Сафонов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / motya_39

Главный тренер французского клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике дал оценку игре голкипера Матвея Сафонова в матче против «Ланса». Благодаря россиянину команда получила преимущество перед соперниками и одержала победу, заявил мэтр на пресс-конференции.

«Я считаю, что Сафонов помог сформировать определённое превосходство, он был очень хорош. Ему было нелегко, но я очень доволен его игрой», — подчеркнул Энрике.

В завершение тренер назвал воспитанника «Краснодара» полноценным игроком, который не допустил ошибок в этой встрече. Напомним, что матч завершился со счётом 1:0 в пользу ПСЖ. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с 26 очками в активе.

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Ранее Сафонова включили в расширенный состав сборной России для участия в ноябрьских товарищеских матчах. Соперниками наших футболистов станут игроки из Брунея и Сирии.

Илья Пушкарев
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