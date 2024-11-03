«Он был хорош»: Сафонов заслужил похвалу от главного тренера ПСЖ

Главный тренер французского клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике дал оценку игре голкипера Матвея Сафонова в матче против «Ланса». Благодаря россиянину команда получила преимущество перед соперниками и одержала победу, заявил мэтр на пресс-конференции.

«Я считаю, что Сафонов помог сформировать определённое превосходство, он был очень хорош. Ему было нелегко, но я очень доволен его игрой», — подчеркнул Энрике.