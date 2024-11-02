Сафонов провёл первый сухой матч в чемпионате Франции

Футбольный матч между «Пари Сен-Жермен» и «Лансом» в рамках 10-го тура чемпионата Франции завершился победой столичного клуба со счётом 1:0. В стартовый состав ПСЖ попал российский голкипер Матвей Сафонов, который впервые не пропустил ни одного мяча в составе команды в рамках Лиги 1.

Единственный гол уже на 4-й минуте встречи забил нападающий Усман Дембеле. Игроки «Ланса» в свою очередь создали несколько опасных моментов у ворот ПСЖ, а на 21-й минуте Сафонов отразил опасный удар Анасса Зарури. Всего же в активе россиянина за этот матч два сэйва и 32 точные передачи из 44.