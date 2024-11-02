«Локомотив» минимально обыграл «Рубин» в матче РПЛ, забив гол на 89-й минуте

Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над казанским «Рубином» с минимальным счётом 1:0 в рамках 14-го тура чемпионата России. Матч прошёл на «РЖД-Арене» в Москве, а единственный гол забил Артём Тимофеев, поразив ворота соперника на 89-й минуте игры.

Гол Артёма Тимофеева. Видео © Telegram / ФК «Локомотив» Москва

«Локомотиву» пришлось играть без двух ключевых игроков – капитана Дмитрия Баринова и нападающего Алексея Батракова, которые не смогли выйти на поле из-за дисквалификации.

После этого матча «Локомотив» набрал 31 очко и укрепился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, в то время как «Рубин» с 18 очками занимает седьмую позицию. В следующем туре «Локомотив» 9 ноября примет воронежский «Факел», а «Рубин» 10 ноября встретится дома с лидером чемпионата «Краснодаром».