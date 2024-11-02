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2 ноября, 19:22

«Зенит» с минимальным счётом победил махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ

Авторы голов в составе «Зенита» Нино (на переднем плане) и Лусиану Гонду (на заднем плане). Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Авторы голов в составе «Зенита» Нино (на переднем плане) и Лусиану Гонду (на заднем плане). Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

«Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 14-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1.

У победителей отличились Нино (12-я минута) и Лусиано Гонду (15). Единственный гол гостей на счету Сослана Кагермазова (60). В ходе встречи хозяева из-за травм потеряли вратаря Евгения Латышонока и Нино.

«Зенит» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Динамо» с 12 баллами идёт на 11-й строчке. В следующем туре петербуржцы 10 ноября сыграют в Грозном с местным «Ахматом», махачкалинцы 9 ноября в Каспийске примут «Оренбург».

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Кроме того, «Зенит» 6 ноября ожидает первый четвертьфинальный матч Пути РПЛ Кубка России с «Ахматом».

В эти минуты в Москве продолжается дерби между ЦСКА и «Спартаком». По ходу встречи футболисты обеих команд устроили драку и получили по красной карточке.

Артур Лапсаков
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