«Зенит» с минимальным счётом победил махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ

«Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 14-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1.

У победителей отличились Нино (12-я минута) и Лусиано Гонду (15). Единственный гол гостей на счету Сослана Кагермазова (60). В ходе встречи хозяева из-за травм потеряли вратаря Евгения Латышонока и Нино.

«Зенит» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Динамо» с 12 баллами идёт на 11-й строчке. В следующем туре петербуржцы 10 ноября сыграют в Грозном с местным «Ахматом», махачкалинцы 9 ноября в Каспийске примут «Оренбург».

Кроме того, «Зенит» 6 ноября ожидает первый четвертьфинальный матч Пути РПЛ Кубка России с «Ахматом».