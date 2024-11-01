Ничья с привкусом: «Динамо» и «Ростов» разошлись миром в дождливой Москве
«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в стартовом матче 14-го тура РПЛ
Момент из матча «Динамо» и «Ростова» в РПЛ, 1 ноября 2024 год. Обложка © Telegram / ФК «Динамо» Москва
Московское «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в стартовом матче 14-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «ВТБ-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
Голами команды обменялись в первом тайме. Сначала ворота соперников на 24-й минуте поразил нападающий гостей Николай Комличенко, воспользовавшись ошибкой вратаря столичного клуба Андрея Лунёва. Но спустя две минуты полузащитник хозяев Александр Кутицкий сравнял счёт.
«Динамо» набрало 27 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ростов» идёт восьмым с 14 очками в активе. Оба тренера остались недовольны игрой своих команд. Наставник южан Валерий Карпин порадовался набранному очку, однако отметил проблемы команды, которая много пропускает и мало забивает. Марцел Личка в свою очередь назвал игру бело-голубых «прагматичной», однако охарактеризовал произошедшее нецензурным высказыванием.
«Мы били вперёд и смотрели, что будет. Это вообще ******. Катастрофа», — сказал Личка на пресс-конференции.
Ранее Life.ru рассказывал, что суперкомпьютер Opta предрёк «Краснодару» победу в чемпионате России. «Динамо» в этом прогнозе не попадает в тройку призёров.