Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 19:14

Ничья с привкусом: «Динамо» и «Ростов» разошлись миром в дождливой Москве

«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в стартовом матче 14-го тура РПЛ

Момент из матча «Динамо» и «Ростова» в РПЛ, 1 ноября 2024 год. Обложка © Telegram / ФК «Динамо» Москва

Момент из матча «Динамо» и «Ростова» в РПЛ, 1 ноября 2024 год. Обложка © Telegram / ФК «Динамо» Москва

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в стартовом матче 14-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «ВТБ-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Голами команды обменялись в первом тайме. Сначала ворота соперников на 24-й минуте поразил нападающий гостей Николай Комличенко, воспользовавшись ошибкой вратаря столичного клуба Андрея Лунёва. Но спустя две минуты полузащитник хозяев Александр Кутицкий сравнял счёт.

«Динамо» набрало 27 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ростов» идёт восьмым с 14 очками в активе. Оба тренера остались недовольны игрой своих команд. Наставник южан Валерий Карпин порадовался набранному очку, однако отметил проблемы команды, которая много пропускает и мало забивает. Марцел Личка в свою очередь назвал игру бело-голубых «прагматичной», однако охарактеризовал произошедшее нецензурным высказыванием.

«Мы били вперёд и смотрели, что будет. Это вообще ******. Катастрофа», — сказал Личка на пресс-конференции.

«Крылья Советов» могут не выпорхнуть из финансовой ямы и расстаться с половиной состава
«Крылья Советов» могут не выпорхнуть из финансовой ямы и расстаться с половиной состава

Ранее Life.ru рассказывал, что суперкомпьютер Opta предрёк «Краснодару» победу в чемпионате России. «Динамо» в этом прогнозе не попадает в тройку призёров.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК Динамо Москва
  • ФК Ростов
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar