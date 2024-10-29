«Зенит», «Краснодар» или «Локомотив»? Суперкомпьютер определил победителя РПЛ в сезоне-2023/24

Суперкомпьютер платформы Opta спрогнозировал шансы клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на чемпионство в нынешнем сезоне. По мнению нейросети, золотые медали в этот раз достанутся не игрокам петербургского «Зенита».

Так, основным претендентом на первое место является «Краснодар». Вероятность чемпионства «быков» оценивается в 47,3%. Отметим, что «Краснодар» остаётся единственной командой, которая не проиграла ни единой встречи в текущем сезоне (10 побед и три ничьи). На второе место Opta поставил «Зенит» — 42%. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» — 7,4%.

А вот главными претендентами на вылет из РПЛ суперкомпьютер считает «Ахмат» и «Оренбург».