«Зенит», «Краснодар» или «Локомотив»? Суперкомпьютер определил победителя РПЛ в сезоне-2023/24
Суперкомпьютер Opta предрёк «Краснодару» победу в чемпионате России
Суперкомпьютер платформы Opta спрогнозировал шансы клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на чемпионство в нынешнем сезоне. По мнению нейросети, золотые медали в этот раз достанутся не игрокам петербургского «Зенита».
Так, основным претендентом на первое место является «Краснодар». Вероятность чемпионства «быков» оценивается в 47,3%. Отметим, что «Краснодар» остаётся единственной командой, которая не проиграла ни единой встречи в текущем сезоне (10 побед и три ничьи). На второе место Opta поставил «Зенит» — 42%. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» — 7,4%.
А вот главными претендентами на вылет из РПЛ суперкомпьютер считает «Ахмат» и «Оренбург».
Напомним, накануне «Краснодар» одержал десятую победу подряд в матче с «Крыльями Советов». Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Сейчас «быки» лидируют в турнирной таблице с 33 очками и на три опережают «Зенит». У «Локомотива» — 28 очков.
ТАСС / Анна Мейер / ФК «Зенит»