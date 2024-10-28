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28 октября, 18:57

«Краснодар» одержал десятую победу подряд в РПЛ, обыграв «Крылья Советов»

Футбольный клуб «Краснодар» одержал десятую победу подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ), переиграв на выезде самарские «Крылья Советов» в матче 13-го тура. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт на 42-й минуте открыл колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, во втором тайме отличился бразильский защитник «быков» Диего Коста (49-я минута). У самарцев мяч в ворота соперников забил чилийский защитник Томас Гальдамес (89).

Таким образом, «Краснодар» остаётся единственной командой, которая не проиграла ни единой встречи в текущем сезоне РПЛ (10 побед и три ничьи). По завершении 13 туров «быки» продолжают оставаться на первом месте турнирной таблицы, опережая петербургский «Зенит» на три балла. «Крылья Советов» с 12 очками занимают 10-ю строчку. 3 ноября «Краснодар» сыграет с «Оренбургом» дома, а самарцы в этот же день встретятся с земляками из «Акрона».

А накануне «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

Дубль Велдина Ходжи принёс «Рубину» победу над «Оренбургом» в матче РПЛ
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ТАСС / Михаил Синицын

Наталья Демьянова
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