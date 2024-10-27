Дубль Велдина Ходжи принёс «Рубину» победу над «Оренбургом» в матче РПЛ
Голевой момент Николы Чумича. Обложка © VK / ФК «Оренбург»
На стадионе «Газовик» завершилась игра 13-го тура Российской Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Рубином». Победу в упорном противостоянии одержали гости: казанцы забили два мяча, пропустив в свои ворота лишь один.
Счёт точным ударом под острым углом на 27-й минуте встречи открыл форвард хозяев Саид Сахархизан. Во второй 45-минутке полузащитник гостей Велдин Ходжа оформил дубль, забив на 48-й и 87-й минутах встречи. Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович, для которого это поражение стало первым в клубе, разочаровался результатом, но похвалил подопечных.
«Не уверен, что мы заслужили это поражение. То, что команда показывала 90 минут... она была должна забрать больше. Минимум ничья. Создали много моментов, но не сумели забить», — произнёс специалист на послематчевой конференции.
В активе «Оренбурга» восемь очков. Клуб замыкает турнирную таблицу, следующий матч команда проведёт 3 ноября с «Краснодаром». «Рубин» с 18 очками идёт седьмым, следующую игру казанцы проведут 2 ноября с «Локомотивом».
А в Мадриде днём ранее «Барселона» разгромила «Реал» в матче чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу каталонцев. Фанат мадридцев из Казани слишком болезненно воспринял поражение команды.