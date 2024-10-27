«Барселона» разгромила «Реал» в Эль Класико со счётом 4:0

«Барселона» одержала крупную победу над «Реалом» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 4:0.

Первый тайм прошёл без засчитанных голов. Судья отменил взятие ворот Килиана Мбаппе на 32-й минуте из-за офсайда. Счёт открыли гости на 54-й минуте, сделал это поляк Роберт Левандовски. Он же через две минуты удвоил преимущество каталонцев. А голы Ламина Ямаля на 77-й и Рафиньи на 84-й поставили точку.

«Барселона» под руководством Ханса-Дитера Флика одержала десятую победу в 11 играх чемпионата страны и с 30 очками возглавляет турнирную таблицу. «Реал» потерпел первое поражение в сезоне и идёт вторым с 24 баллами. Кроме того, оборвалась серия мадридцев из 42 игр в Ла Лиге без поражений.