«Атланта» Миранчука проиграла «Интеру» Месси в первом матче плей-офф MLS
Хавбек «Атланты» Алексей Миранчук. Обложка © X / Atlanta United FC
«Атланта Юнайтед» потерпела поражение в первом матче плей-офф турнира Высшей лиги футбола (MLS) против «Интер Майями». Встреча прошла во Флориде и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Брешь в обороне соперников форвард «Интера» Луис Суарес нашёл уже на 2-й минуте игры. Сравнять счёт полузащитнику гостей Сабе Лобжанидзе удалось на 39-й минуте встречи. Точку же в противостоянии с подачи Лионеля Месси на 60-й минуте поставил Жорди Альба. Точный удар Лобжанидзе в середине второго тайма мог сделать ничью, но голкипер «цапель» отразил мяч.
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук участвовал в матче до перерыва, на который команды ушли при счёте 1:1. Его заменил нападающий Шанде Силва. Соперники проведут вторую игру в серии до двух побед уже в ночь на 3 ноября.
Ранее Миранчука включили в символическую сборную лиги MLS за результативную игру против «Нью-Йорк Ред Буллз». Воспитанник московского «Локомотива» забил гол и оформил ассист, за что был признан лучшим игроком матча.