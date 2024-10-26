«Атланта» Миранчука проиграла «Интеру» Месси в первом матче плей-офф MLS

«Атланта Юнайтед» потерпела поражение в первом матче плей-офф турнира Высшей лиги футбола (MLS) против «Интер Майями». Встреча прошла во Флориде и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Брешь в обороне соперников форвард «Интера» Луис Суарес нашёл уже на 2-й минуте игры. Сравнять счёт полузащитнику гостей Сабе Лобжанидзе удалось на 39-й минуте встречи. Точку же в противостоянии с подачи Лионеля Месси на 60-й минуте поставил Жорди Альба. Точный удар Лобжанидзе в середине второго тайма мог сделать ничью, но голкипер «цапель» отразил мяч.