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8 октября, 00:33

Российский футболист Миранчук впервые вошёл в сборную тура MLS

Постер с анонсом включения Миранчука в сборную MLS. Обложка © Atlanta United FC

Постер с анонсом включения Миранчука в сборную MLS. Обложка © Atlanta United FC

Полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука включили в символическую сборную тура в регулярном чемпионате североамериканской лиги Major League Soccer (MLS). Чести оказаться среди лучших воспитанник московского «Локомотива» удостоился после результативного матча с «Нью-Йорк Ред Буллз».

Игра прошла 5 октября и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Атланты». Первый год с пенальти забил сам Миранчук, а при победном мяче отдал голевой пас. По итогам матча россиянин был признан лучшим игроком.

«За два гола лига наградила полузащитника появлением в команде MLS Team of the Gameday», — сообщила пресс-служба клуба.

Гол Миранчука принёс «Атланте» победу над «Нью-Йорк Ред Буллс» в MLS
Гол Миранчука принёс «Атланте» победу над «Нью-Йорк Ред Буллс» в MLS

Алексей Миранчук дебютировал за американскую «Атланту» в конце августа. Трансфер спортсмена оказался самым дорогим для MLS. Первый мяч за новый клуб россиянин забил уже 19 сентября, а уже 22 сентября полузащитник удвоил результат.

Илья Пушкарев
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