Российский футболист Миранчук впервые вошёл в сборную тура MLS

Полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука включили в символическую сборную тура в регулярном чемпионате североамериканской лиги Major League Soccer (MLS). Чести оказаться среди лучших воспитанник московского «Локомотива» удостоился после результативного матча с «Нью-Йорк Ред Буллз».

Игра прошла 5 октября и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Атланты». Первый год с пенальти забил сам Миранчук, а при победном мяче отдал голевой пас. По итогам матча россиянин был признан лучшим игроком.