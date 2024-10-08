Российский футболист Миранчук впервые вошёл в сборную тура MLS
Постер с анонсом включения Миранчука в сборную MLS. Обложка © Atlanta United FC
Полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука включили в символическую сборную тура в регулярном чемпионате североамериканской лиги Major League Soccer (MLS). Чести оказаться среди лучших воспитанник московского «Локомотива» удостоился после результативного матча с «Нью-Йорк Ред Буллз».
Игра прошла 5 октября и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Атланты». Первый год с пенальти забил сам Миранчук, а при победном мяче отдал голевой пас. По итогам матча россиянин был признан лучшим игроком.
«За два гола лига наградила полузащитника появлением в команде MLS Team of the Gameday», — сообщила пресс-служба клуба.
Алексей Миранчук дебютировал за американскую «Атланту» в конце августа. Трансфер спортсмена оказался самым дорогим для MLS. Первый мяч за новый клуб россиянин забил уже 19 сентября, а уже 22 сентября полузащитник удвоил результат.