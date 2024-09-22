Миранчук забил за «Атланту Юнайтед» во втором матче подряд

Российский полузащитник Алексей Миранчук забил второй гол в составе клуба «Атланта Юнайтед» в регулярном чемпионате MLS.

Экс-игрок московского «Локомотива» появился на поле в матче против «Нью-Йорк Ред Буллс» с первых минут. В компенсированное время первого тайма Миранчуку доверили исполнить пенальти, который он успешно реализовал. Итог встречи — ничья 2:2.

Гол Алексея Миранчука в ворота «Нью-Йорк Ред Буллс». Видео © X / Atlanta United FC