Миранчук забил за «Атланту Юнайтед» во втором матче подряд
Российский полузащитник Алексей Миранчук забил второй гол за «Атланту Юнайтед»
Футболист Алексей Миранчук. Обложка © X / Atlanta United FC
Российский полузащитник Алексей Миранчук забил второй гол в составе клуба «Атланта Юнайтед» в регулярном чемпионате MLS.
Экс-игрок московского «Локомотива» появился на поле в матче против «Нью-Йорк Ред Буллс» с первых минут. В компенсированное время первого тайма Миранчуку доверили исполнить пенальти, который он успешно реализовал. Итог встречи — ничья 2:2.
Гол Алексея Миранчука в ворота «Нью-Йорк Ред Буллс». Видео © X / Atlanta United FC
Брат Алексея Антон Миранчук недавно перешёл в швейцарский футбольный клуб «Сьон». Контракт с российским игроком будет действовать до 2026 года.