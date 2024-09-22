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22 сентября, 04:37

Миранчук забил за «Атланту Юнайтед» во втором матче подряд

Российский полузащитник Алексей Миранчук забил второй гол за «Атланту Юнайтед»

Футболист Алексей Миранчук. Обложка © X / Atlanta United FC

Футболист Алексей Миранчук. Обложка © X / Atlanta United FC

Российский полузащитник Алексей Миранчук забил второй гол в составе клуба «Атланта Юнайтед» в регулярном чемпионате MLS.

Экс-игрок московского «Локомотива» появился на поле в матче против «Нью-Йорк Ред Буллс» с первых минут. В компенсированное время первого тайма Миранчуку доверили исполнить пенальти, который он успешно реализовал. Итог встречи — ничья 2:2.

Гол Алексея Миранчука в ворота «Нью-Йорк Ред Буллс». Видео © X / Atlanta United FC

Миранчук затмил Месси после коронного удара
Миранчук затмил Месси после коронного удара

Брат Алексея Антон Миранчук недавно перешёл в швейцарский футбольный клуб «Сьон». Контракт с российским игроком будет действовать до 2026 года.

Артём Гапоненко
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