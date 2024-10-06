Гол Миранчука принёс «Атланте» победу над «Нью-Йорк Ред Буллс» в MLS
Алексей Миранчук. Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей
Россиянин Алексей Миранчук принёс победу команде «Атланта Юнайтед» над «Нью-Йорк Ред Буллс». Матч проходил в рамках регулярного чемпионата североамериканской Главной лиги футбола (MLS).
«Атланта» играла на домашнем поле и завершила матч со счётом 2:1 в свою пользу. Триумф был достигнут благодаря голу и результативной передаче Алексея Миранчука. Второй гол в команде забил Тайлер Вулфф.
Напомним, последняя встреча «Атланты» и «Нью-Йорк Ред Буллс» закончилась ничьей со счётом 2:2. Второй гол в коменсированное время первого тайма также исполнил россиянин Миранчук.