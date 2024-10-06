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6 октября, 08:58

Гол Миранчука принёс «Атланте» победу над «Нью-Йорк Ред Буллс» в MLS

Алексей Миранчук. Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей

Алексей Миранчук. Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей

Россиянин Алексей Миранчук принёс победу команде «Атланта Юнайтед» над «Нью-Йорк Ред Буллс». Матч проходил в рамках регулярного чемпионата североамериканской Главной лиги футбола (MLS).

«Атланта» играла на домашнем поле и завершила матч со счётом 2:1 в свою пользу. Триумф был достигнут благодаря голу и результативной передаче Алексея Миранчука. Второй гол в команде забил Тайлер Вулфф.

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Напомним, последняя встреча «Атланты» и «Нью-Йорк Ред Буллс» закончилась ничьей со счётом 2:2. Второй гол в коменсированное время первого тайма также исполнил россиянин Миранчук.

Николай Рюмин
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