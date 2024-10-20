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20 октября, 05:07

«Атланта» Миранчука чудом пробилась в плей-офф чемпионата США

«Атланта» Миранчука пробилась в плей-офф MLS, победив «Орландо»

Раздевалка «Атланты» после выхода в плей-офф. Обложка © X / Atlanta United FC

Раздевалка «Атланты» после выхода в плей-офф. Обложка © X / Atlanta United FC

«Атланта», в составе которой выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, завершила регулярный чемпионат MLS на девятом месте в Восточной конференции, что позволило ей выйти в плей-офф.

Перед заключительным туром «Атланта» располагалась на 12‑й позиции с 37 очками. Чтобы получить шанс на плей-офф команде необходимо было одержать победу над «Орландо». При этом требовалось, чтобы в других матчах сложились нужные для «Юнайтед» результаты.

На 90‑й минуте встречи «Атланта» вела в выездном матче против «Орландо» со счётом 2:1, несмотря на то, что Миранчук не смог реализовать пенальти в начале второго тайма. В добавленное время нападающий «Орландо» Дункан Магуайр забил мяч, который был отменён из-за игры рукой.

Теперь в раунде wild-card «Атланта» встретится с «Монреалем», который занял восьмую строчку в таблице.

Гол Миранчука принёс «Атланте» победу над «Нью-Йорк Ред Буллс» в MLS
Гол Миранчука принёс «Атланте» победу над «Нью-Йорк Ред Буллс» в MLS

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до 2027 года. До этого он выступал за итальянскую «Аталанту», с которой в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы. 25 августа спортсмен дебютировал в составе нового клуба.

Артём Гапоненко
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