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21 октября, 00:14

«Барселона» победила «Севилью», в третий раз подряд выиграв с разгромным счётом

Футболисты «Барселоны» после победы над «Севильей». Обложка © X / FC Barcelona

Футболисты «Барселоны» после победы над «Севильей». Обложка © X / FC Barcelona

В 10-м туре чемпионата Испании по футболу «Барселона» уверенно одержала победу над «Севильей» с разгромным счётом 5:1. Игра прошла в Барселоне в воскресенье, 20 октября.

Роберт Левандовский отметился дублем с голами на 24-й и 39-й минутах, ещё два гола забил Пабло Торре (82 и 88 минуты),

Ещё один мяч на счету Педри (28). Единственный гол в составе гостей забил Станиса Идумбо, который поразил ворота хозяев на 87-й минуте.

«Барселона» набрала 27 очков и продолжает лидировать в таблице, тогда как «Севилья» с 12 очками занимает 13-е место. В следующем матче каталонцы встретятся с принципиальным соперником — мадридским «Реалом». Эль Класико состоится 26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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А в Англии лидер турнирной таблицы «Ливерпуль» победил «Челси» в матче восьмого тура АПЛ. В самом начале мерсисайдцы потеряли из-за травмы Диогу Жоту.

Артём Гапоненко
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