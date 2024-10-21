«Барселона» победила «Севилью», в третий раз подряд выиграв с разгромным счётом
Футболисты «Барселоны» после победы над «Севильей». Обложка © X / FC Barcelona
В 10-м туре чемпионата Испании по футболу «Барселона» уверенно одержала победу над «Севильей» с разгромным счётом 5:1. Игра прошла в Барселоне в воскресенье, 20 октября.
Роберт Левандовский отметился дублем с голами на 24-й и 39-й минутах, ещё два гола забил Пабло Торре (82 и 88 минуты),
Ещё один мяч на счету Педри (28). Единственный гол в составе гостей забил Станиса Идумбо, который поразил ворота хозяев на 87-й минуте.
«Барселона» набрала 27 очков и продолжает лидировать в таблице, тогда как «Севилья» с 12 очками занимает 13-е место. В следующем матче каталонцы встретятся с принципиальным соперником — мадридским «Реалом». Эль Класико состоится 26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
А в Англии лидер турнирной таблицы «Ливерпуль» победил «Челси» в матче восьмого тура АПЛ. В самом начале мерсисайдцы потеряли из-за травмы Диогу Жоту.