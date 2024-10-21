«Барселона» победила «Севилью», в третий раз подряд выиграв с разгромным счётом

В 10-м туре чемпионата Испании по футболу «Барселона» уверенно одержала победу над «Севильей» с разгромным счётом 5:1. Игра прошла в Барселоне в воскресенье, 20 октября.

Роберт Левандовский отметился дублем с голами на 24-й и 39-й минутах, ещё два гола забил Пабло Торре (82 и 88 минуты),

Ещё один мяч на счету Педри (28). Единственный гол в составе гостей забил Станиса Идумбо, который поразил ворота хозяев на 87-й минуте.