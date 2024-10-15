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15 октября, 17:27

«Реал Мадрид» убрал Мбаппе со снимка в соцсетях после скандала с изнасилованием

Фото опубликованное «Реалом» для кампании Artist Pack, до и после редактирования. Обложка © X / BellinghamJude, Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / realmadrid

Фото опубликованное «Реалом» для кампании Artist Pack, до и после редактирования. Обложка © X / BellinghamJude, Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / realmadrid

«Реал Мадрид» убрал форварда Килиана Мбаппе с фотографии рекламной кампании коллекции Artist Pack, опубликованных на официальном сайте и соцсетях клуба. Теперь на снимках команды вместо французского футболиста лишь пустующее место.

При этом на аналогичной фотографии, опубликованной полузащитником команды Джудом Беллингемом в X (бывший Twitter), Мбаппе до сих пор есть.

Вероятно, всё дело в том, что Килиана Мбаппе обвинили в сексуальном насилии над девушкой в одном из отелей Стокгольма. Футболист отдыхал там вместе со своими друзьями на минувшей неделе. Спустя два дня после этого в полицию обратилась девушка, заявившая о произошедшем секс-инциденте.

Хакеры взломали страницу Мбаппе в соцсетях и оскорбили Месси
Хакеры взломали страницу Мбаппе в соцсетях и оскорбили Месси

Напомним, Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в середине июля. Соглашение рассчитано на 5 лет. После перехода в стан «сливочных» он получил в подарок от президента клуба Флорентино Переса копию стадиона, часы и именную футболку. Кстати, дебютировал в составе команды футболист голом и выигранным Суперкубком Европы.

Юрий Лысенко
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