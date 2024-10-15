«Реал Мадрид» убрал Мбаппе со снимка в соцсетях после скандала с изнасилованием

«Реал Мадрид» убрал форварда Килиана Мбаппе с фотографии рекламной кампании коллекции Artist Pack, опубликованных на официальном сайте и соцсетях клуба. Теперь на снимках команды вместо французского футболиста лишь пустующее место.

При этом на аналогичной фотографии, опубликованной полузащитником команды Джудом Беллингемом в X (бывший Twitter), Мбаппе до сих пор есть.

Вероятно, всё дело в том, что Килиана Мбаппе обвинили в сексуальном насилии над девушкой в одном из отелей Стокгольма. Футболист отдыхал там вместе со своими друзьями на минувшей неделе. Спустя два дня после этого в полицию обратилась девушка, заявившая о произошедшем секс-инциденте.