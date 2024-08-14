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14 августа, 20:54

Мбаппе дебютировал за "Реал" голом и выигранным Суперкубком Европы

Мадридский "Реал" обыграл "Аталанту" и завоевал Суперкубок Европы

Винисиус и Килиан Мбаппе, дебютировавший за "Реал". Обложка © X / Real Madrid C.F.

Винисиус и Килиан Мбаппе, дебютировавший за "Реал". Обложка © X / Real Madrid C.F.

Испанский "Реал Мадрид" победил итальянскую "Аталанту" в матче за Суперкубок Европы. Встреча прошла в Варшаве на стадионе "Национальный" и завершилась со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл без голов, хотя и запомнился двумя попаданиями в перекладину. Забить удалось во второй половине, первым это сделал Федерико Вальверде на 59-й минуте. А на 68-й первым голом за мадридцев отметился Килиан Мбаппе, для которого этот матч стал дебютным.

Мбаппе подписал 5-летний контракт с "Реалом"
Мбаппе подписал 5-летний контракт с "Реалом"

Напомним, в прошлом сезоне "Реал" выиграл Лигу чемпионов, а "Аталанта" стала победителем Лиги Европы.

Летом "Аталанта" лишилась российского полузащитника Алексея Миранчука, который перешёл в американскую "Атланту". Этот трансфер стал самым дорогим для лиги MLS.

Артур Лапсаков
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