Мбаппе дебютировал за "Реал" голом и выигранным Суперкубком Европы

Испанский "Реал Мадрид" победил итальянскую "Аталанту" в матче за Суперкубок Европы. Встреча прошла в Варшаве на стадионе "Национальный" и завершилась со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл без голов, хотя и запомнился двумя попаданиями в перекладину. Забить удалось во второй половине, первым это сделал Федерико Вальверде на 59-й минуте. А на 68-й первым голом за мадридцев отметился Килиан Мбаппе, для которого этот матч стал дебютным.