Мбаппе дебютировал за "Реал" голом и выигранным Суперкубком Европы
Мадридский "Реал" обыграл "Аталанту" и завоевал Суперкубок Европы
Винисиус и Килиан Мбаппе, дебютировавший за "Реал". Обложка © X / Real Madrid C.F.
Испанский "Реал Мадрид" победил итальянскую "Аталанту" в матче за Суперкубок Европы. Встреча прошла в Варшаве на стадионе "Национальный" и завершилась со счётом 2:0.
Первый тайм прошёл без голов, хотя и запомнился двумя попаданиями в перекладину. Забить удалось во второй половине, первым это сделал Федерико Вальверде на 59-й минуте. А на 68-й первым голом за мадридцев отметился Килиан Мбаппе, для которого этот матч стал дебютным.
Напомним, в прошлом сезоне "Реал" выиграл Лигу чемпионов, а "Аталанта" стала победителем Лиги Европы.
Летом "Аталанта" лишилась российского полузащитника Алексея Миранчука, который перешёл в американскую "Атланту". Этот трансфер стал самым дорогим для лиги MLS.