Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании девушки в шведском отеле
Футболиста Килиана Мбаппе обвиняют в изнасиловании девушки в шведском отеле. Известный спортсмен попал в передрягу, когда отдыхал с друзьями в Стокгольме.
Нападающий мадридского «Реала» был в городе на прошлой неделе вместе с несколькими родственниками и игроком «ПСЖ» Норди Мукиеле. Через два дня после его приезда в полицию обратилась женщина с заявлением о нападении. По данным шведской газеты Aftonbladet, она не назвала имени обвиняемого. А другое местное издание Expressen позже сообщило, что подозреваемым является именно Мбаппе.
Сам Килиан сразу отреагировал на обвинения в соцсетях, назвав их «фейком». По словам футболиста, нападки на него связаны с судебными разбирательствами между ним и его предыдущей командой — ПСЖ — по вопросам зарплаты.
«Фейковые новости! Это становится настолько предсказуемым, как раз перед слушанием, как будто случайно», — завил спортсмен.
Ранее Life.ru рассказывал об инциденте с другим футболистом. На этот раз «отличился» российский игрок. Даниил Крапивников ударил девушку в живот в московском баре. Полузащитник, по словам очевидцев, был пьян, и ему не понравилась официантка. Сам Даниил признал, что состояние у него было «такое себе», но он уверяет, что не бил девушку, а якобы «просто оступился и наступил ей на ногу».
ТАСС / EPA / CATI CLADERA