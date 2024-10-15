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15 октября, 13:19

Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании девушки в шведском отеле

Футболиста Килиана Мбаппе обвиняют в изнасиловании девушки в шведском отеле. Известный спортсмен попал в передрягу, когда отдыхал с друзьями в Стокгольме.

Нападающий мадридского «Реала» был в городе на прошлой неделе вместе с несколькими родственниками и игроком «ПСЖ» Норди Мукиеле. Через два дня после его приезда в полицию обратилась женщина с заявлением о нападении. По данным шведской газеты Aftonbladet, она не назвала имени обвиняемого. А другое местное издание Expressen позже сообщило, что подозреваемым является именно Мбаппе.

Сам Килиан сразу отреагировал на обвинения в соцсетях, назвав их «фейком». По словам футболиста, нападки на него связаны с судебными разбирательствами между ним и его предыдущей командой — ПСЖ — по вопросам зарплаты.

«Фейковые новости! Это становится настолько предсказуемым, как раз перед слушанием, как будто случайно», — завил спортсмен.

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Ранее Life.ru рассказывал об инциденте с другим футболистом. На этот раз «отличился» российский игрок. Даниил Крапивников ударил девушку в живот в московском баре. Полузащитник, по словам очевидцев, был пьян, и ему не понравилась официантка. Сам Даниил признал, что состояние у него было «такое себе», но он уверяет, что не бил девушку, а якобы «просто оступился и наступил ей на ногу».

Обложка ©

ТАСС / EPA / CATI CLADERA

Александра Мышляева
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